Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Камчатский край РФ обозначили сферы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В хокимияте города Ташкента состоялась встреча с делегацией Камчатского края Российской Федерации под руководством заместителя председателя правительства региона Юлии Морозовой. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Источник: Sputnik.uz

В обсуждении приняли участие первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов, заместитель хокима Шароф Рахманов, представители компании Toshkent Invest, а также другие официальные лица.

На встрече были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и поставок морепродуктов и рыбы с Камчатского края.

По итогам переговоров участники отметили, что данная встреча продемонстрировала стремление обеих сторон к укреплению деловых и культурных связей, что открывает новые возможности для реализации совместных проектов.

экономика