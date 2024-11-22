Узбекистан и Камчатский край РФ обозначили сферы сотрудничества

В обсуждении приняли участие первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов, заместитель хокима Шароф Рахманов, представители компании Toshkent Invest, а также другие официальные лица.
На встрече были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в таких ключевых сферах, как импорт и экспорт, культурный и образовательный обмен, туризм, экономика и продовольственное обеспечение.
Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и поставок морепродуктов и рыбы с Камчатского края.
По итогам переговоров участники отметили, что данная встреча продемонстрировала стремление обеих сторон к укреплению деловых и культурных связей, что открывает новые возможности для реализации совместных проектов.