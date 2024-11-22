От польского «небесного щита» до наземных войск: как Европа готовится к третьей мировой войне

Пока Великобритания только собралась пересмотреть расходы на оборону, большая часть Европы уже полным ходом готовится к военным действиям. Эксперт по обороне Фрэнсис Туса объясняет, что планирует сделать ЕС и почему Великобритания опасно отстает.

Источник: AP 2024

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Более чем в 1500 километрах от Лондона в сельской местности Польши, Финляндии и стран Балтии кипит работа: бульдозеры и землекопы возводят полевые укрепления, строятся и устанавливаются противотанковые рвы, противотанковые ловушки и доты. Во всех этих странах активно рассматривается вопрос о закладке минных полей и даже установке спорных противопехотных мин, говорится в статье Independent.

Польша направила не менее 2,5 млрд евро на оборону своей границы, включая строительство системы «небесного щита» наподобие «железного купола» Израиля для защиты своей восточной границы. В мае на встрече с европейскими лидерами в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Создание железного купола против ракет и беспилотников необходимо… у Европы нет никаких причин не иметь свой противоракетный щит».

Оборонный проект Польши включает физические противотанковые заграждения, бункеры и противодронные технологии на базе искусственного интеллекта для создания систем раннего обнаружения угроз и наблюдения. Возможно, это самые значительные инвестиции в национальную безопасность в послевоенной истории страны.

Благодаря им Польша в Европе вырвалась в лидеры в области обороны. Сейчас на общую оборону она тратит 37 млрд евро, или 4,7% своего ВВП, и обсуждает дальнейшее увеличение.

Страны Балтии в ответ на тактику «гибридной войны» на нескольких прибалтийских фронтах инвестируют сотни миллионов евро в укрепление своих оборонительных линий с помощью другого крупного проекта. Он разрабатывается членами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и должен стартовать в 2025 году.

Страны Северной Европы в ускоренном режиме направили более 1 млрд евро на строительство новых заводов по производству боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, которые Украина применяет на поле боя с невиданной со времен Второй мировой войны интенсивностью.

В Западной Европе оборонные бюджеты тоже растут. Расходы Франции на эти цели увеличиваются уже восемь лет подряд и, по прогнозам, к 2027 году превзойдут расходы Британии.

Нидерланды два года назад отказались от многолетних сокращений оборонных расходов и планируют в течение пяти лет удвоить средства на военные нужды. Швеция, Норвегия и Дания тоже увеличивают эти статьи расходов, часто с двузначным ростом в годовом исчислении.

Проснулся и европейский оборонный гигант.

Германия, которая была одной из первых, кто резко сократил расходы на оборону после холодной войны, после присоединения Россией Крыма в 2014 году нарастила военные расходы более чем на 60%.

Начала боевых действий на Украине в 2022 году привело к Zeitenwende («поворотный момент»), когда канцлер Олаф Шольц пообещал немедленно инвестировать 100 млрд евро для устранения дефицита боеприпасов и оборудования. С тех пор Берлин потратил 30−40 млрд евро на покупку американских истребителей F-35A и другие системы и более 60 млрд евро на боеприпасы и ракеты.

А какие действия предпринимает Великобритания в ответ на растущую глобальную угрозу? Страна всего лишь утилизирует военную технику стоимостью 500 млн фунтов — корабли, беспилотники и вертолеты — и проведет стратегический обзор обороны, чтобы решить, что делать дальше. И этот обзор будет опубликован не ранее конца февраля 2025 года, а если не повезет, то он будет отложен до лета.

Многие эксперты сходятся во мнении, что война в Европе может начаться в течение трех-пяти лет, а в плане оборонного планирования это практически завтра.

Даже на максимальной скорости заказ и поставка истребителя занимает 28−30 месяцев, танка — 18−24 месяца, а фрегата — 30 месяцев.

Так почему же Великобритания теперь выглядит не столько европейским лидером, сколько отстающим? Основная причина — «одеяло в 1700 километров», считает Туса. России, чтобы добраться до Великобритании, сначала нужно пройти через страны Балтии и Финляндию, пересечь Балтийское море, побороться с Германией, Швецией, Данией и Норвегией, а затем пройти по Северному морю.

Бывший министр обороны Грант Шаппс на вопрос об угрозе ракетного удара по Великобритании небрежно заметил, что союзники по НАТО справятся с такими угрозами, поскольку они находятся между Великобританией и Россией.

Он тоже верит в «одеяло в 1700 километров», под которым Великобритания продолжает укрываться.

Однако угроза подкрадывается все ближе. На этой неделе инциденты с поврежденными подводными интернет-кабелями в Балтийском море вызвали опасения по поводу российских диверсий. Многие считают, что дефицит электроэнергии в Великобритании из-за загадочного обрыва кабелей ветряных электростанций или выведение из строя телекоммуникационной магистрали — это лишь вопрос времени.

Королевский флот не может развернуть авианосную группу, не полагаясь на корабли и самолеты США и союзников. Британская армия не может сформировать полную дивизию из 15 000 солдат из имеющихся у нее 70 000 человек, а боеприпасы у нее закончатся через месяц активных боевых действий. У Королевских ВВС есть только около двух десятков боеспособных «Тайфунов» из флота в более чем 100 кораблей.