Более чем в 1500 километрах от Лондона в сельской местности Польши, Финляндии и стран Балтии кипит работа: бульдозеры и землекопы возводят полевые укрепления, строятся и устанавливаются противотанковые рвы, противотанковые ловушки и доты. Во всех этих странах активно рассматривается вопрос о закладке минных полей и даже установке спорных противопехотных мин, говорится в статье Independent.
Польша направила не менее 2,5 млрд евро на оборону своей границы, включая строительство системы «небесного щита» наподобие «железного купола» Израиля для защиты своей восточной границы. В мае на встрече с европейскими лидерами в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: «Создание железного купола против ракет и беспилотников необходимо… у Европы нет никаких причин не иметь свой противоракетный щит».
Оборонный проект Польши включает физические противотанковые заграждения, бункеры и противодронные технологии на базе искусственного интеллекта для создания систем раннего обнаружения угроз и наблюдения. Возможно, это самые значительные инвестиции в национальную безопасность в послевоенной истории страны.
Страны Балтии в ответ на тактику «гибридной войны» на нескольких прибалтийских фронтах инвестируют сотни миллионов евро в укрепление своих оборонительных линий с помощью другого крупного проекта. Он разрабатывается членами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и должен стартовать в 2025 году.
Страны Северной Европы в ускоренном режиме направили более 1 млрд евро на строительство новых заводов по производству боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, которые Украина применяет на поле боя с невиданной со времен Второй мировой войны интенсивностью.
Нидерланды два года назад отказались от многолетних сокращений оборонных расходов и планируют в течение пяти лет удвоить средства на военные нужды. Швеция, Норвегия и Дания тоже увеличивают эти статьи расходов, часто с двузначным ростом в годовом исчислении.
Проснулся и европейский оборонный гигант.
Начала боевых действий на Украине в 2022 году привело к Zeitenwende («поворотный момент»), когда канцлер Олаф Шольц пообещал немедленно инвестировать 100 млрд евро для устранения дефицита боеприпасов и оборудования. С тех пор Берлин потратил 30−40 млрд евро на покупку американских истребителей F-35A и другие системы и более 60 млрд евро на боеприпасы и ракеты.
А какие действия предпринимает Великобритания в ответ на растущую глобальную угрозу? Страна всего лишь утилизирует военную технику стоимостью 500 млн фунтов — корабли, беспилотники и вертолеты — и проведет стратегический обзор обороны, чтобы решить, что делать дальше. И этот обзор будет опубликован не ранее конца февраля 2025 года, а если не повезет, то он будет отложен до лета.
Даже на максимальной скорости заказ и поставка истребителя занимает 28−30 месяцев, танка — 18−24 месяца, а фрегата — 30 месяцев.
Так почему же Великобритания теперь выглядит не столько европейским лидером, сколько отстающим? Основная причина — «одеяло в 1700 километров», считает Туса. России, чтобы добраться до Великобритании, сначала нужно пройти через страны Балтии и Финляндию, пересечь Балтийское море, побороться с Германией, Швецией, Данией и Норвегией, а затем пройти по Северному морю.
Он тоже верит в «одеяло в 1700 километров», под которым Великобритания продолжает укрываться.
Однако угроза подкрадывается все ближе. На этой неделе инциденты с поврежденными подводными интернет-кабелями в Балтийском море вызвали опасения по поводу российских диверсий. Многие считают, что дефицит электроэнергии в Великобритании из-за загадочного обрыва кабелей ветряных электростанций или выведение из строя телекоммуникационной магистрали — это лишь вопрос времени.
Королевский флот не может развернуть авианосную группу, не полагаясь на корабли и самолеты США и союзников. Британская армия не может сформировать полную дивизию из 15 000 солдат из имеющихся у нее 70 000 человек, а боеприпасы у нее закончатся через месяц активных боевых действий. У Королевских ВВС есть только около двух десятков боеспособных «Тайфунов» из флота в более чем 100 кораблей.
В сущности, Великобритания беззащитна перед многими формами современных атак. Начальник штаба обороны, адмирал Энтони Радакин недавно признал это на конференции в Берлине и призвал следовать примеру стран Северной Европы и Балтии в укреплении как оборонной, так и гражданской готовности к войне.