Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не напрашивалась на посредничество в переговорах между Россией и Украиной. Также он сказал, что вообще не любит это явление как таковое. Однако указал, что так сложилось, что украинский конфликт — вблизи республики, поэтому белорусские власти заинтересованы в его мирном урегулировании. Потому что от его исхода зависит и судьба Беларуси. И пояснил, что именно по этим причинам, а не чтобы якобы «засветиться», белорусскому президенту пришлось оказать и продолжать оказывать определенное содействие сторонам.