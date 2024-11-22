Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил об интересах Минска в переговорах по Украине, пишет БелТА.
Так, 22 ноября на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля белорусский президент напомнил, что не хочет войны на своей земле. Но с сожалением обратил внимание на продолжение эскалации и отметил, что «влезать в это ни в коем случае нельзя». При этом глава республики заявил, что не хочет, чтобы чьи-то интересы решались за счет белорусов на белорусской земле.
— А если начнется столкновение России с НАТО, нам тоже будет непросто. Не хотелось, чтобы война была на нашей территории, чтобы чьи-то интересы решались здесь, за наш счет, — прокомментировал глава страны.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не напрашивалась на посредничество в переговорах между Россией и Украиной. Также он сказал, что вообще не любит это явление как таковое. Однако указал, что так сложилось, что украинский конфликт — вблизи республики, поэтому белорусские власти заинтересованы в его мирном урегулировании. Потому что от его исхода зависит и судьба Беларуси. И пояснил, что именно по этим причинам, а не чтобы якобы «засветиться», белорусскому президенту пришлось оказать и продолжать оказывать определенное содействие сторонам.
Кроме того, Лукашенко сказал, как следует завершить украинский конфликт, и кто не поможет в его разрешении.
— Мы — три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться, — уверен белорусский лидер.
Еще Лукашенко объяснил, что мирные переговоры лучше провести в Беларуси, так как все происходит «у нашего забора, у нашей границы». При этом глава республики назвал и интересы Минска в переговорах по Украине.
— И наши интересы должны быть соблюдены. Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко рассказал о главном страхе своего президентства. Также глава республики сказал о своих непопулярных решениях: «Если все будет по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать».
Кроме того, белорусский президент сказал о своем решении отключить интернет в 2020 году и предостерег от повторения: «Если повторится, отключим вообще».
Также Лукашенко назвал критерии человека из его президентской команды: «Человек, любящий свою страну, способный».