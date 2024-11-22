Челябинский губернатор поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

— В каждом слове Михаила Сергеевича мудрость, опыт прожитых лет. На долю этого поколения выпали самые горькие, самые сложные испытания. И они выстояли, выстрадали, победили. Дали жизнь нам, создали условия, в которых сами не жили. И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг, — рассказал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.