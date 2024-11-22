Челябинский губернатор поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в Кизильский район, чтобы поздравить со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Михаила Иванова. У дедушки за плечами Курская битва и освобождение Украины, Молдавии, Чехословакии. Также он в свое время боролся с бандеровским подпольем в Закарпатье.
— В каждом слове Михаила Сергеевича мудрость, опыт прожитых лет. На долю этого поколения выпали самые горькие, самые сложные испытания. И они выстояли, выстрадали, победили. Дали жизнь нам, создали условия, в которых сами не жили. И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг, — рассказал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Ветеран проживает в поселке Пролетарка. Несмотря на возраст, он находится в хорошей форме и активно следит за событиями в мире. Дедушка окружен заботой, теплом и вниманием — ему очень помогают дети.