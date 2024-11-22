Глава Башкирии раскритиковал власти за «преображение» двора в Салавате

Глава Башкортостана отметил, что двор ему не нравится «от слова “совсем” и поставил властям двойку за проведенную работу. Он потребовал, чтоб в следующий его визит в Салават площадка выглядела иначе. Контрольному управлению он поручил разобраться и найти виновным в таком неудовлетворительном результате.