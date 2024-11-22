Глава Башкирии раскритиковал власти за «преображение» двора в Салавате

Территория объединяет шесть многоквартирных домов. Рабочие расширили проезжую часть, оборудовали парковочные места, установили новые скамейки, урны, новую систему освежения, смонтировали камеры видеонаблюдения, а также обустроили детскую площадку. Стоимость работа составила 45,8 млн рублей.
У жильцов возникли вопросы по качеству проведенных работ — оказалось недостаточно зелени, мало игровых элементов. Радий Хабиров отметил, что «сделали все безобразно», хоть с виду двор выглядит «чистенько».
— Вот, например, почему газон засеяли, но не выровняли? — возмутился он. — Убогая детская площадка. За 45 млн рублей можно было сделать лучше.
Глава Башкортостана отметил, что двор ему не нравится «от слова “совсем” и поставил властям двойку за проведенную работу. Он потребовал, чтоб в следующий его визит в Салават площадка выглядела иначе. Контрольному управлению он поручил разобраться и найти виновным в таком неудовлетворительном результате.