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Главы МИД Беларуси и РФ подписали декларацию о противодействии санкциям

БРЕСТ, 22 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров по итогам совместной коллегии в Бресте подписали декларацию о принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путях противодействия им и смягчения их влияния, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Глава белорусского МИД, подводя итоги заседания, отметил, что откровенно были обсуждены вопросы по линии не только министерств, но и других организаций, в частности ШОС и БРИКС.

«В этом году мы стали полноправным участником ШОС и партнером по сотрудничеству с БРИКС».

напомнил Рыженков.

По его словам, на заседании коллегии выносились вопросы по выработке совместных действии против введения санкций в отношении Беларуси и России с использованием международных инструментов защиты.

«Также нами рассматривались вопросы борьбы с юридической агрессией в отношении наших государств и многих других стран для оказания давления, с вовлечением в этот процесс различных международных институтов, большая часть которых находится под контролем коллективного Запада», — сказал Рыженков.

Он также добавил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подписал план межмидовских консультаций на 2025 год. Кроме того, министры выразили общий подход по ряду международных процессов, подписав совместную декларацию.

санкции