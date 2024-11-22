Главы МИД Беларуси и РФ подписали декларацию о противодействии санкциям

«В этом году мы стали полноправным участником ШОС и партнером по сотрудничеству с БРИКС».
По его словам, на заседании коллегии выносились вопросы по выработке совместных действии против введения санкций в отношении Беларуси и России с использованием международных инструментов защиты.
«Также нами рассматривались вопросы борьбы с юридической агрессией в отношении наших государств и многих других стран для оказания давления, с вовлечением в этот процесс различных международных институтов, большая часть которых находится под контролем коллективного Запада», — сказал Рыженков.
Он также добавил, что со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подписал план межмидовских консультаций на 2025 год. Кроме того, министры выразили общий подход по ряду международных процессов, подписав совместную декларацию.