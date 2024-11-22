Главы МИД Беларуси и РФ подписали декларацию о противодействии санкциям

БРЕСТ, 22 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров по итогам совместной коллегии в Бресте подписали декларацию о принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, а также путях противодействия им и смягчения их влияния, передает корреспондент Sputnik.