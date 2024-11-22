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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область и уже находится в Нижнем Тагиле.

Источник: Коммерсантъ

Об этом на мероприятии «День политического консультанта на Урале» заявил заместистель полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Борис Кириллов.

По словам господина Кириллова, полпред президента России в УрФО Артем Жога сопровождает Дмитрия Медведева в ходе визита. Поэтому господин Жога не смог принять участие в «Дне политического консультанта на Урале». Как сообщают местные СМИ, господина Медведева сопровождает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Дмитрий Медведев посетит Уралвагонзавод (УВЗ) в Нижнем Тагиле в пятницу, 22 ноября, и осмотрит производственные площадки предприятия.

Напомним, господин Медведев посещал УВЗ в октябре 2022 года. Тогда зампред Совбеза РФ провел контрольную проверку выпуска танков. «Поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники», — написал тогда Дмитрий Медведев.

В феврале 2024 года УВЗ с рабочим визитом посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел новые цеха трансмиссий, ознакомился с производством бронетехники и пообщался с рабочими завода.

АО «НПК “Уралвагонзавод”» (Уральский вагоностроительный завод, УВЗ) занимается выпуском военной продукции (танки, машины разминирования, боевые ремонтно-эвакуационные и иные машины), дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны. На мощностях УВЗ выпускается танк Т-14 на платформе «Армата», танк Т-90М «Прорыв», модернизированный танк Т-72Б3М. 100% акций корпорации принадлежат госкорпорации «Ростех».

Медведев Дмитрий