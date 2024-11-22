Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил

По словам господина Кириллова, полпред президента России в УрФО Артем Жога сопровождает Дмитрия Медведева в ходе визита. Поэтому господин Жога не смог принять участие в «Дне политического консультанта на Урале». Как сообщают местные СМИ, господина Медведева сопровождает и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.