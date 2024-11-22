Трамп предложил Пэм Бонди в главы Минюста США: что о ней известно

Новым министром юстиции США при президенте Дональде Трампе может стать Пэм Бонди. Ее кандидатуру новый глава Белого дома предложил после того, как прежний выдвиженец, Мэтт Гетц, решил отказаться от поста.
Пэм Бонди 59 лет, она имеет большой опыт работы по специальности. Ранее женщина занимала должность генерального прокурора штата Флорида, а до этого около двадцати лет трудилась в американской прокуратуре. Трамп высоко оценил профессиональный опыт Бонди, отметив ее заслуги в борьбе с наркоторговлей и семейным насилием.
После ухода из прокуратуры она возглавила юридический отдел Института политики «Америка прежде всего», тесно связанного с предвыборным штабом Трампа.
Поддержка новоизбранным главой государства кандидатуры экс-генпрокурора Флориды на пост руководителя Минюста не случайна. Бонди всегда оставалась преданной сторонницей Дональда Трампа, даже занималась обеспечением его юридической защиты в качестве адвоката во время первого импичмента.
Примечательно, что Бонди, как пишет TRT, активно поддерживает Израиль, считая эту страну важнейшим союзником США не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Однако на посту министра юстиции ей в первую очередь предстоит курировать такие важные для Трампа в свете его предвыборной программы направления как противодействие наркобизнесу и нелегальной миграции.