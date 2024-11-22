Трамп предложил Пэм Бонди в главы Минюста США: что о ней известно

Примечательно, что Бонди, как пишет TRT, активно поддерживает Израиль, считая эту страну важнейшим союзником США не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Однако на посту министра юстиции ей в первую очередь предстоит курировать такие важные для Трампа в свете его предвыборной программы направления как противодействие наркобизнесу и нелегальной миграции.