МУС выдал ордер на арест Нетаньяху: возможные последствия для премьер-министра Израиля

Как считает профессор Лондонского университета Нив Гордон, высказавший свое мнение телеканалу Al-Jazeera, наличие ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта серьезно повлияет на свободу их перемещения по странам, признающим юрисдикцию МУС. Но есть и другие последствия. Поскольку израильских политиков обвиняют в совершении преступлений против человечности, европейским государствам придется пересмотреть свою стратегию относительно торговли оружием и боеприпасами с Израилем.