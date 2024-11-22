МУС выдал ордер на арест Нетаньяху: возможные последствия для премьер-министра Израиля

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Теперь подписавшие Римский статут страны обязаны задержать политиков в случае их появления на своей территории.
Как считает профессор Лондонского университета Нив Гордон, высказавший свое мнение телеканалу Al-Jazeera, наличие ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта серьезно повлияет на свободу их перемещения по странам, признающим юрисдикцию МУС. Но есть и другие последствия. Поскольку израильских политиков обвиняют в совершении преступлений против человечности, европейским государствам придется пересмотреть свою стратегию относительно торговли оружием и боеприпасами с Израилем.
Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов счел решение МУС своеобразной местью проигравших президентские выборы в США демократов Дональду Трампу, поддерживающему Израиль, пишут «Ведомости». Но от помощи израильскому государству Белый дом из-за этого не откажется, считает политолог.
В окружении нового президента США, кстати, уже отреагировали на решение МУС. Республиканец Майк Уолтц, выдвинутый Трампом на пост советника по национальной безопасности, заявил об «антисемитской предвзятости» суда и назвал его решение «не заслуживающим доверия». Кроме того, политик пообещал ответные меры Вашингтона сразу после вступления новоизбранного президента в должность.