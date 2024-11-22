Белоусов: ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года

По оценкам экспертов, опрошенных «Би-би-си», при сохранении текущего темпа наступления российской армии Восточный фронт на Украине может рухнуть. По данным издания, в 2024 году Россия взяла под контроль почти в шесть раз больше территорий, чем в 2023 году, и продвигается к ключевым логистическим узлам ВСУ на востоке Донбасса.