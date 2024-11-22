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Мэр Челябинска прокомментировал ротацию глав городских районов

Мэр Челябинска прокомментировал уход с постов нескольких глав районов города.

Мэр Челябинска прокомментировал уход с постов нескольких глав районов города. По словам Алексея Лошкина, в регионе продолжается ротация управленческих кадров, не более того.

На прошедшей встрече с журналистами глава Челябинска прокомментировал отставку руководителей Курчатовского и Ленинского районов. Смена управленческих кадров, отметил мэр во время общения с представителями СМИ, является естественным процессом. «Не стоит здесь искать каких-то скрытых смыслов», — сказал глава города.

Прокомментировал Алексей Лошкин добровольную отставку главы Курчатовского района Челябинска. По словам мэра, основной причиной этого является тот момент, что Сергей Антипов — человек пенсионного возраста. После восьми лет, проведённых в должности главы Курчатовского района, он добровольно решил покинуть свой пост.

Затронул Алексей Лошкин и назначение Александра Орла, в прошлом главы Ленинского района Челябинска, временно исполняющим полномочия главы Коркино. «Я сторонник социальных лифтов», сказал мэр и отметил, что считает справедливым, когда люди могут идти вверх по карьерной лестнице, имеют и видят перспективы роста для себя.