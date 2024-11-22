Мэр Челябинска прокомментировал ротацию глав городских районов

Затронул Алексей Лошкин и назначение Александра Орла, в прошлом главы Ленинского района Челябинска, временно исполняющим полномочия главы Коркино. «Я сторонник социальных лифтов», сказал мэр и отметил, что считает справедливым, когда люди могут идти вверх по карьерной лестнице, имеют и видят перспективы роста для себя.