Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты «Ватандош» — для чего

Документом вводятся удостоверение «Ватандош» и карта «Ватандош», которые дают соотечественникам дополнительные права и льготы.
Удостоверение «Ватандош» будут выдавать проживающим за рубежом соотечественникам за принятие активного участия в экономической и социальной жизни республики. Оно станет основанием для получения карты «Ватандош».
Карта «Ватандош» оформляется в виде ID-карты, выдавать ее будут сроком до 5 лет.
Удостоверение выдается соотечественникам, приобретшим акции (доли), создавшим иностранные или совместные предприятия на территории Республики Узбекистан, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие и продвижение позитивного имиджа Узбекистана в мире.
Какие льготы и права будут иметь соотечественники, имеющие удостоверение и карту:
- безвизовый въезд и выезд в Республику Узбекистан;
- при осуществлении трудовой деятельности без документов, удостоверяющих право на трудовую деятельность, не требуется вид на жительство в Узбекистане;
- при покупке недвижимости, неприменение к ним суммы недвижимости, установленной для иностранных граждан;
- соотечественникам и членам их семей — доступ к медицинским, образовательным и другим государственным услугам на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана;
- получение многократной визы и продление срока ее действия без взимания государственной пошлины и без необходимости выезда с территории Узбекистана;
- оформление регистрации по месту временного проживания без взимания государственной пошлины.
Решение о предоставлении удостоверения «Ватандош» будет принимать межведомственный коллегиальный орган — Комиссия.
Соотечественник — это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.