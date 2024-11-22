Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты «Ватандош» — для чего

Соотечественник — это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.