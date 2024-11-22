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Выходцы из Узбекистана, живущие за границей, получат карты «Ватандош» — для чего

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование системы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает агентство УзА.

Источник: © РИА Новости

Документом вводятся удостоверение «Ватандош» и карта «Ватандош», которые дают соотечественникам дополнительные права и льготы.

Удостоверение «Ватандош» будут выдавать проживающим за рубежом соотечественникам за принятие активного участия в экономической и социальной жизни республики. Оно станет основанием для получения карты «Ватандош».

Карта «Ватандош» оформляется в виде ID-карты, выдавать ее будут сроком до 5 лет.

Удостоверение выдается соотечественникам, приобретшим акции (доли), создавшим иностранные или совместные предприятия на территории Республики Узбекистан, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие и продвижение позитивного имиджа Узбекистана в мире.

Какие льготы и права будут иметь соотечественники, имеющие удостоверение и карту:

  • безвизовый въезд и выезд в Республику Узбекистан;
  • при осуществлении трудовой деятельности без документов, удостоверяющих право на трудовую деятельность, не требуется вид на жительство в Узбекистане;
  • при покупке недвижимости, неприменение к ним суммы недвижимости, установленной для иностранных граждан;
  • соотечественникам и членам их семей — доступ к медицинским, образовательным и другим государственным услугам на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана;
  • получение многократной визы и продление срока ее действия без взимания государственной пошлины и без необходимости выезда с территории Узбекистана;
  • оформление регистрации по месту временного проживания без взимания государственной пошлины.

Решение о предоставлении удостоверения «Ватандош» будет принимать межведомственный коллегиальный орган — Комиссия.

Соотечественник — это лицо, которое относится к выходцам из Узбекистана либо идентифицирующее себя как узбек или каракалпак по этнической, языковой, культурно-исторической принадлежности, стремящееся к развитию культурно-гуманитарных, социально-экономических и других связей с Республикой Узбекистан, а также его потомки.