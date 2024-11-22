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Патрушев заявил Никитину о недопустимости срыва сроков по нацпроекту

Замглавы правительства РФ Дмитрий Патрушев высказался по поводу срыва сроков по запуску очистных сооружений в Нижегородской области, посетив их вместе с губернатором Глебом Никитиным.

Источник: Нижегородский водоканал

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу вице-премьера.

Патрушев посетил Нижегородскую станцию аэрации и очистные сооружения в Богородске. На последних сейчас здесь выполняются пуско-наладочные работы. Работы идут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

«Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации — недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода, — заявил Патрушев. — Все объекты должны работать и обеспечивать нормативную очистку воды».

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести проверки объектов, которые строили по федеральному проекту «Оздоровление Волги» и затраты на них.