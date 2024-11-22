Патрушев заявил Никитину о недопустимости срыва сроков по нацпроекту

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу вице-премьера.
Патрушев посетил Нижегородскую станцию аэрации и очистные сооружения в Богородске. На последних сейчас здесь выполняются пуско-наладочные работы. Работы идут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».
«Невыполнение сроков, затягивание запуска таких объектов, как очистные сооружения Богородска, Нижегородская станция аэрации — недопустимо. Сейчас строительство станции отстает от графика на полгода, — заявил Патрушев. — Все объекты должны работать и обеспечивать нормативную очистку воды».
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести проверки объектов, которые строили по федеральному проекту «Оздоровление Волги» и затраты на них.