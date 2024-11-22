Глава МИД России сказал, как Москва и Минск будут добиваться справедливости

Лавров обратил внимание на символизм того, что встреча проходит именно в Бресте и в год 80-летия освобождения Беларуси, а также накануне грядущего юбилея Великой Победы. Он сказал, что одно из центральных мест ее заняли задачи противодействия юридической агрессии в самых разных формах. Глава МИД России подчеркнул недопустимость того, чтобы грубейшим образом нарушались обязательства по международному праву, что делает Запад, поправ все принципы Всемирной торговой организации, а также все правила работы Международного валютного фонда, Всемирного банка и, концепции глобализации, в целом. Лавров добавил, что на Западе отступают от собственных принципов, заявляя другим о важности обеспечения честной конкуренции, презумпции невиновности, неприкосновенности собственности. В то время как продолжительное время осуществляется давление на конкурентов.