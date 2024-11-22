Глава МИД России сказал, как Москва и Минск будут добиваться справедливости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минск и Москва будут добиваться справедливости, используя оставшиеся международные правовые инструменты, передает БелТА.
Так, по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России глава российской дипломатии отметил плодотворную работу обеих сторон на совместных мероприятиях и сказал, что обсуждены многие важные вопросы.
Лавров обратил внимание на символизм того, что встреча проходит именно в Бресте и в год 80-летия освобождения Беларуси, а также накануне грядущего юбилея Великой Победы. Он сказал, что одно из центральных мест ее заняли задачи противодействия юридической агрессии в самых разных формах. Глава МИД России подчеркнул недопустимость того, чтобы грубейшим образом нарушались обязательства по международному праву, что делает Запад, поправ все принципы Всемирной торговой организации, а также все правила работы Международного валютного фонда, Всемирного банка и, концепции глобализации, в целом. Лавров добавил, что на Западе отступают от собственных принципов, заявляя другим о важности обеспечения честной конкуренции, презумпции невиновности, неприкосновенности собственности. В то время как продолжительное время осуществляется давление на конкурентов.
— В данном случае это была Российская Федерация. Ну и многие другие страны, включая Республику Беларусь, тоже испытывают на себе давление, — подчеркнул он.
При этом Лавров заявил, что Москва и Минск продолжат использовать оставшиеся инструменты международного права, чтобы добиться справедливости.
— Мы будем добиваться справедливости, используя оставшиеся пока еще международные правовые инструменты. Хотя и их Запад пытается очень лихо разрушить, — указал глава МИД России.
Напомним, министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков 22 ноября возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости, пообщались со студентами брестских вузов.
Накануне вечером глава МИД России Лавров прилетел в Брест, где подпишет несколько серьезных документов.
Также главы МИД России и Беларуси Лавров и Рыженков подписали общее заявление в Бресте.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что интересует Беларусь в переговорах по Украине.