Спрос американцев на «золотые визы» после победы Трампа взлетел на 400%

По данным фирмы Henley and Partners, занимающейся вопросами глобального гражданства и вида на жительство, за неделю с 4 по 10 ноября, когда в США состоялись выборы президента, количество запросов американцев на визы взлетело почти на 400% по сравнению с предыдущей неделей.