Спрос американцев на «золотые визы» после победы Трампа взлетел на 400%

По данным фирмы Henley and Partners, занимающейся вопросами глобального гражданства и вида на жительство, за неделю с 4 по 10 ноября, когда в США состоялись выборы президента, количество запросов американцев на визы взлетело почти на 400% по сравнению с предыдущей неделей.
И самым востребованным направлением для граждан США, желающих переехать за границу после переизбрания Дональда Трампа, стала Европа, говорится в статье. Законодательство о «золотых визах» действует в более чем 100 государствах, и более 60% европейских стран имеют программы «золотых виз», отмечает Henley and Partners.
Два основных варианта миграции для граждан США — это Португалия и Мальта. Но популярностью среди американцев также пользуются программы «золотых виз» Греции, Италии и Испании, которые предъявляют незначительные требования к проживанию.
Впрочем, американцы перебираются не только в Европу. Американская телеведущая Эллен Дедженерес, узнав результаты выборов, покинула США и переехала в Великобританию. Великобритания и Ирландия в последние годы отказались от программ «золотых виз» из соображений безопасности.
Сумма, которую необходимо вложить, варьируется от страны к стране. Например, Португалия требует минимальных инвестиций в размере 250 000 евро, а Испания — уже 500 000 евро. В некоторых странах действуют дополнительные требования, включая языковые навыки и пребывание в стране в течение определенного количества дней в году.
Взамен человек получает возможность переехать и стать резидентом страны «с полными юридическими правами, включая право жить, работать, учиться и получать медицинскую помощь», уточняет Henley and Partners.
Большинство людей, подающих заявки на эти визы, не собираются навсегда покидать США, но хотят иметь возможность жить в другой стране.
Для большинства американцев главное — иметь возможность выбора… как страховой полис.
И результаты выборов в США стали движущим фактором интереса к этим визам. Однако спрос неуклонно рос с начала пандемии, поскольку уже тогда «политические разногласия и социальная напряженность достигли рекордно высокого уровня», утверждает Henley and Partners.