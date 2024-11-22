Ильсур Метшин: «Мы делаем все, чтобы Казань оставалась магнитом»

«Ситуация непростая, но она лучше, чем в других столицах субъектов того же Приволжского федерального округа. Например, что касается учителей: мы создали и продолжаем создавать условия для них. Мы делаем все, чтобы Казань оставалась магнитом, и мы в этой конкурентной борьбе будем держать лидерство. Но почивать на лаврах, что мы создали условия и люди к нам приедут, безусловно, не получится», — добавил Ильсур Метшин.