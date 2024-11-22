Ильсур Метшин: «Мы делаем все, чтобы Казань оставалась магнитом»

О работе со специалистами и привлечении кадров в городские структуры и на предприятия говорили сегодня на XXXIV сессии городской Думы. Руководитель аппарата исполнительного комитета города Булат Алеев рассказал депутатам о том, как эта работа выстроена в исполкоме.
«Мы живем в эпоху серьезной трансформации рынка труда. Сейчас у нас экстремально низкий уровень безработицы — 0,2%. Но для рыночной экономики это не является поводом для гордости. Проблема в том, что все сферы городского и республиканского хозяйства испытывают сильный дефицит кадров», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. Он добавил, что 10 лет назад стоял вопрос, как обеспечить работой людей. Сейчас ситуация противоположная: где найти квалифицированные кадры?
По мнению главы города, проблему можно решить, если компенсировать небольшие зарплаты социальными гарантиями, заключив коллективные договора между руководством предприятий и работниками. Такой формат необходим: «Это является составляющей того, что люди на предприятиях работают не просто 10 лет, а династиями», — подчеркнул мэр.
«Кадры по-прежнему решают все. Обсуждая это, мы получаем преимущество. Начиная с 1000-летия, в Казани реализуются крупные программы при поддержке федерального правительства, руководства республики. Мы в этой борьбе, благодаря всем событиям, имеем другую Казань, и она, как магнит, притягивает и студентов, и желающих переехать к нам».
Булат Алеев напомнил, что президент России Владимир Путин в начале года запустил национальный проект «Кадры» для обеспечения экономики страны профессионалами. В исполкоме Казани такая работа началась три года назад по поручению мэра. Тогда основными проблемами были 25% свободных вакансий, высокий уровень текучести кадров, закрытость для молодежи, негативный образ муниципальной службы и отсутствие современных инструментов подбора штата. Для решения вопросов мэрия обратилась к лучшим практикам частных компаний, правительства Москвы, Департамента государственной службы и кадров при раисе РТ.
Более 60% новых сотрудников откликаются на вакантные места через HeadHunter.
В 2022 году команда мэрии Казани запустила собственные страницы на цифровых платформах «Работа в России» и HeadHunter. Для привлечения работодателей и увеличения числа потенциальных кандидатов страница сформирована как полноценный HR-бренд. За три года такой работы было получено более 57 тыс. откликов. Большой интерес проявили кандидаты, готовые к переезду в Казань из других регионов страны.
Сегодня HeadHunter — стратегический партнер мэрии, более 60% новых сотрудников откликаются на вакантные места через данную платформу. Директор казанского филиала компании Альбина Султанова сообщила, что в 2024-м мэрия остается в лидирующих позициях работодателей и является амбассадором HeadHunter на уровне России. Для привлечения лояльных соискателей и работодателей в сентябре этого года активизирована работа с отзывами и обратной связью на платформе Dream Job. На сегодня мэрия Казани получает оценку 4,7 из 5.
«Спасибо HeadHunter за ваши практики и за то, что у нас есть возможность учиться вместе. Только одна зарплата ничего не решит, людям нужны уважение и уверенность в том, что о них заботятся, что они — составляющая успеха компании и команды», — отметил мэр города.
Булат Алеев рассказал, что привлечь кадры помогают не только цифровые платформы, но и грамотно выстроенная работа с молодежью. Так началось взаимодействие с казанскими вузами и профессиональными учреждениями — регулярно проходят открытые встречи со студентами. Руководители подразделений и районных администраций рассказывают студентам, как можно построить карьеру в мэрии Казани.
«Нам предстояло разрушить сложившиеся стереотипы о чиновниках, прежде всего, у молодежи, и рассказать им о том, как работает городская система. Сейчас это уже традиционная практика, спасибо нашим руководителям, которые активно общаются с молодежью».
Каждый год на практику в мэрию столицы РТ приходит более 500 студентов. Для их полноценного погружения в профессию создан цифровой помощник. Он облегчает студентам адаптацию, а кадровой политике аппарата исполкома города помогает отслеживать успеваемость практикантов. Ежегодно в команду приходят порядка 25 выпускников, прошедших практику.
Помимо этого с 2022 года проводятся трехмесячные стажировки в мэрии, знакомящие студентов со всеми направлениями работы. Стажеры могут задать прямые вопросы главам районных администраций, заместителям руководителя и лично Ильсуру Метшину.
Совместно с правительством Москвы проводятся обменные стажировки. Образовательная программа позволяет заинтересовать молодежь муниципальной службой и отобрать среди них лучших специалистов для работы. Конкурс среди желающих получить такой опыт составляет 10 человек на место.
Однако подготовку будущих кадров необходимо начинать со школы. На сегодня в казанских образовательных учреждениях успешно запущены классы психолого-педагогического, медицинского, химического, инженерного и аграрного профиля. Как отметил Булат Алеев, специализированная программа помогает ученикам попробовать себя в будущей профессии, чтобы потом принять правильное решение о выборе работы.
«Сегодня страна собирается вокруг желания производить самим, а не только привозить все из-за границы. Наши крупнейшие предприятия делают все, чтобы создать комфортные условия. Крупные компании обращают внимание на профильные классы, подростковые клубы, кружки робототехники, машиностроение, кораблестроение, авиастроение и даже детские сады», — подчеркнул мэр.
«Ситуация непростая, но она лучше, чем в других столицах субъектов того же Приволжского федерального округа. Например, что касается учителей: мы создали и продолжаем создавать условия для них. Мы делаем все, чтобы Казань оставалась магнитом, и мы в этой конкурентной борьбе будем держать лидерство. Но почивать на лаврах, что мы создали условия и люди к нам приедут, безусловно, не получится», — добавил Ильсур Метшин.
Вовлеченность сотрудников мэрии в корпоративную культуру составляет 73%
Для упрощения процесс приема на работу с октября был запущен электронный кадровый документооборот, который оптимизировал процессы по оформлению необходимых бумаг. Это помогло оцифровать значимые процессы и для уже работающих сотрудников: присвоение классного чина, оформление отпусков и командировок.
После трудоустройства человек проходит адаптацию, в этом ему помогает Telegram-бот. Сотрудник узнает о жизни города, работе исполкома Казани и командных ценностях. За каждым пришедшим закрепляется наставник из числа опытных сотрудников. При определении наставников учитывают профессиональные компетенции и человеческие качества.
Корпоративная культура способствует созданию комфортной атмосферы, повышая вовлеченность и эффективность сотрудников внутри коллективов. По установленной международной методике вовлеченность в команде мэрии составляет 73%, что считается высоким показателем. На него влияют разные неформальные мероприятия, например, спартакиады или интеллектуальные турниры. При этом многие проекты предлагают сами сотрудники. Главным корпоративным событием является конкурс «Команда года» среди работников и коллективов, где подводят итоги годовой деятельности. В социальных сетях управление кадровой политики рассказывает про городские проекты, знакомит коллег друг с другом, подробно представляет обновления и изменения в команде. Это позволяет сформировать прямой и открытый диалог.
Сотрудник может отслеживать свои успехи и достижения на цифровой платформе «Пульс». Здесь также составляется индивидуальный карьерный трек, включая ротацию внутри команды. Руководителям виртуальные страницы сотрудников помогают организовывать проектную работу, ставить задачи и анализировать состояние подчиненных. Сейчас в мэрии по результатам исследований высокий командный интеллект. Это говорит о том, что коллектив быстро принимает решения и гибко адаптируется к изменениям. Платформу планируется запустить также и для подведомственных учреждений.
Булат Алеев отметил, как важно давать сотрудникам обратную связь и признавать их заслуги. Это является одним из ключевых форматов мотивации при отсутствии высоких зарплат. «Мы можем предложить новые вызовы, возможность участия в масштабных проектах и прямое влияние на позитивные изменения в городе», — добавил он.
В продолжение темы генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Римма Мухамедшина выступила с инициативой создать площадку для регулярного обмена опытом между предприятиями городского хозяйства. Предприятие может поделиться опытом в создании специального комитета по корпоративной культуре. В департаменте он отслеживает состояние и настроение сотрудников, а на еженедельных встречах обсуждаются условия улучшения труда.
Организация активно работает над привлечением кадров в отрасль. Например, здесь реализуется социально-значимый проект для девятиклассников, которые не смогли продолжить обучение. Их обучают и выдают сертификат на поварской разряд, после чего некоторые выпускники остаются работать в столовых. Также организация приглашает студентов профильных учебных заведений, участвует в ярмарках вакансий. В социальный пакет входят ежегодная индексация оплаты труда, компенсация аренды жилья иногородним, вахтовый автобус, бесплатное писание.
«В департаменте невозможно предложить заработную плату, как в ресторанах. Поэтому здесь поможет только комплексная работа. Предприятие системно решает эти вопросы и является примером того, как нужно заботиться о людях и работать с кадрами, однако это не значит, что проблемы решены. Но я уверен, такой подход обречен на успех», — отметил мэр.
Булат Алеев отметил, что в скором времени весь накопленный опыт управления будет оформлен в единую кадровую политику города. Так, в Казани уже внедрена совместная работа по рекрутингу водителей и техсотрудников для предприятий городского хозяйства в зимний сезон.
В прошлом году в Казани прошел первый деловой форум «Кадры снова решают все», собравший более 300 участников. По его итогам было принято решение сформировать в столице Татарстана собственный HR-бренд как города, привлекательного для работы, и продвигать его на федеральном и международном уровнях.
«Казань будет в лидерах и лучшим местом для работы и бизнеса. Мы будем уделять этому системное внимание, большое внимание кадрам и их воспитанию, и делать все для того, чтобы лучшие собрались в Казани», — заключил Ильсур Метшин.
Диляра Гафурова, Камила Вильданова.