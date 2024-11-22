Речан: в Кишиневе может быть построена электростанция

По его словам, уже был объявлен тендер на такой проект, и к нему проявляют повышенный интерес инвесторы. Целью молдавских властей является устранение зависимости от импорта энергии, уточнил премьер.
«Мы объявили тендер и заинтересовали инвесторов строительством в Кишиневе станции с мощностью, достаточной для того, чтобы обеспечить энергией Молдову. Сейчас растет уровень вложений в возобновляемые источники энергии, и это тоже важно».
По его мнению, у Молдовы есть все шансы добиться повышения доли зеленой энергетики, преимущество которой заключается в том, что для ее производства не нужно импортировать энергоносители, такие как природный газ, жидкое или твердое топливо.
По данным предприятия Energocom, с июля по сентябрь правобережная Молдова закупила у МолдГРЭС около 82% всего своего потребления электроэнергии. От теплоцентралей Кишинева и Бельц поступило еще около 1% необходимого объема, возобновляемые источники энергии дают еще 6%, остальная электроэнергия приобретается компанией на международном рынке.