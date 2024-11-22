Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речан: в Кишиневе может быть построена электростанция

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. В Кишиневе может быть построена электростанция, которая обеспечит электроэнергией всю страну, заявил премьер-министр Дорин Речан.

Источник: Sputnik.md

По его словам, уже был объявлен тендер на такой проект, и к нему проявляют повышенный интерес инвесторы. Целью молдавских властей является устранение зависимости от импорта энергии, уточнил премьер.

«Мы объявили тендер и заинтересовали инвесторов строительством в Кишиневе станции с мощностью, достаточной для того, чтобы обеспечить энергией Молдову. Сейчас растет уровень вложений в возобновляемые источники энергии, и это тоже важно».

сказал Речан в эфире Radio Moldova.

По его мнению, у Молдовы есть все шансы добиться повышения доли зеленой энергетики, преимущество которой заключается в том, что для ее производства не нужно импортировать энергоносители, такие как природный газ, жидкое или твердое топливо.

По данным предприятия Energocom, с июля по сентябрь правобережная Молдова закупила у МолдГРЭС около 82% всего своего потребления электроэнергии. От теплоцентралей Кишинева и Бельц поступило еще около 1% необходимого объема, возобновляемые источники энергии дают еще 6%, остальная электроэнергия приобретается компанией на международном рынке.

энергетика