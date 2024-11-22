Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 257 человек из 16 государств

Главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.
Новыми гражданами Беларуси стали 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Белорусское гражданство приобрели лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других.
Кроме того, Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше.