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Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 257 человек из 16 государств

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и о предоставлении убежища. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в нашей стране.

Новыми гражданами Беларуси стали 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Белорусское гражданство приобрели лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдовы, Казахстана, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Сирии, Палестины и других.

Кроме того, Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше.

Лукашенко Александр