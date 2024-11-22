Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту

«Президент сегодня подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища. Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — говорится в заявлении.
Лукашенко также удовлетворил прошения о приеме в гражданство Белоруссии от иностранцев и апатридов, проживающих в стране. Соответствующие документы получили 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Гражданство приобрели люди, прибывшие из 16 государств, включая Украину, Россию, Молдавию, Казахстан, Армению, Узбекистан, Туркменистан, Грузию, Сирию и Палестину.
В мае судья второго отделения воеводского административного суда польской столицы Шмидт провел пресс-конференцию в Минске. Он заявил, что в знак протеста против политики его страны в отношении России и Белоруссии отказывается от должности и будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.
Вскоре после этого Агентство внутренней безопасности Польши начало проверку судьи на предмет обладания секретной информацией, а Генпрокуратура — на предмет шпионажа. В итоге Дисциплинарный суд при Высшем административном суде республики удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
В августе польская прокуратура инициировала розыск экс-судьи по еще одному уголовному делу — так называемому «хейтерскому делу». Шмидт заявил, что считает выданный ордер по новому делу следствием его публикации о возможной торговле людьми в Польше. Он также заявлял, что рассчитывает на получение статуса политического беженца в Белоруссии.