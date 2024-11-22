Главные характеристики ракет Storm Shadow и история их применения

Британско-французские Storm Shadow — ракеты, которые все чаще попадают в сводки Минобороны. Зарубежные страны уже давно поставляют их Украине, а в конце 2024 года в западной прессе начали появляться сообщения, что Киеву разрешили обстреливать ими территорию России. Об особенностях, характеристиках и опасностях этого оружия — в материале «Газеты.Ru».
Ракеты Storm Shadow: что это такое и как они появились.
Storm Shadow — это высокоточная крылатая ракета большой дальности класса «воздух-земля», разработанная совместно британской компанией BAE Systems и французской MBDA, рассказал «Газете.Ru» главный конструктор Научно-производственной организации «Двина», военный эксперт Владимир Орлов. Она предназначена для уничтожения укрепленных объектов, таких как бункеры, командные пункты и склады боеприпасов. ~Стоимость одной ракеты оценивается примерно в €2,48 млн (примерно $3,19 млн)~.
Разработка Storm Shadow началась в 1994 году для Вооруженных сил Великобритании и Франции. Идея создания ракеты связана с опытом Великобритании в войне с Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году — в ходе конфликта королевские войска столкнулись с критической нехваткой средств для поражения целей, расположенных за пределами досягаемости систем ПВО.
По словам военного эксперта, непосредственным предшественником ракеты Storm Shadow стал запущенный в 1983 году проект Франции и Германии APACHE. В его рамках создали боеголовку APACHE AP с дальностью до 140 км. Однако в дальнейшем Западная Германия вышла из проекта и присоединилась к международной программе Modular Stand-off Weapon (MSOW).
Первые прототипы ракеты Storm Shadow представили на тендере в июне 1996 года, а первый успешный запуск состоялся во Франции в конце декабря 2000 года с истребителя Mirage 2000N. Уже в 2001 году ракету официально приняли на вооружение, где она получила обозначение SCALP EG.
Характеристики ракеты Storm Shadow.
Storm Shadow предназначена для уничтожения укрепленных целей: бункеров, складов боеприпасов, аэродромов и командных пунктов. Ракета способна действовать в любых погодных условиях и в любое время суток, оставаясь при этом практически незаметной для средств противовоздушной обороны.
~Дальность ракеты Storm Shadow~
Storm Shadow — одна из самых дальнобойных крылатых ракет в своем классе.
Такая дальность достигается благодаря использованию турбореактивного двигателя и эффективной аэродинамической конструкции.
~Остальные характеристики ракеты Storm Shadow~
* Скорость полета: около 987 км/ч.
Ракета оснащена тремя видами навигационных систем, которые обеспечивают ее точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ):
* Навигация с помощью GPS. Ракета использует сигнал глобальной системы позиционирования для высокой точности полета. Однако эта система уязвима к радиоэлектронной борьбе — сигнал GPS может быть заглушен или искажен. В условиях активного применения средств РЭБ с обеих сторон этот способ навигации становится менее надежным.
* Инерциальная навигационная система (INS). INS работает автономно, без необходимости в сторонних сигналах. Именно это делает ее устойчивой к РЭБ. Система ориентируется на заранее заданные координаты, а встроенные гироскопы и акселерометры отслеживают изменения скорости, направления и положения ракеты. Основной недостаток INS — накапливающаяся погрешность, которая увеличивается с расстоянием и может снижать точность попадания на дальних дистанциях.
* Система навигации по рельефу местности. Для устранения погрешностей инерциальной системы используется навигация по рельефу. Полетный маршрут прокладывается заранее на основе карт, созданных со спутниковых снимков. Высотомер в реальном времени измеряет расстояние до поверхности, а бортовой компьютер сопоставляет рельеф местности с загруженными картами. Эта система позволяет ракете лететь на малой высоте (30−40 метров), обходить препятствия и уклоняться от зон, насыщенных средствами ПВО противника.
После запуска ракета Storm Shadow движется полуавтономно, следуя по низкой траектории полета. Приближаясь к цели, ракета меняет маршрут: она набирает высоту, а затем переходит в крутое пикирование. Этот маневр усиливает удар и увеличивает вероятность пробития укрепленных объектов. На финальном этапе система наведения переключается на тепловизионную головку самонаведения, которая обеспечивает точное обнаружение и поражение целей, даже в сложных условиях.
«Одна из особенностей Storm Shadow заключается в том, что она может корректировать свое полетное задание в зависимости от тех данных, которые к ней поступают, как во время полета, так и когда она подвешена под самолетом. Эти данные могут загружаться не только пилотом», — уточнил конструктор НПО «Двина».
Боеголовка разрабатывалась как универсальная система, совместимая с различными платформами. Военный эксперт Орлов объяснил, что такая ракета интегрирована с несколькими типами боевых самолетов, включая:
* Eurofighter Typhoon (британские и европейские ВВС).
* Dassault Rafale (французские ВВС).
* Tornado GR4 (британские ВВС).
* F-16 Fighting Falcon (страны НАТО).
Ракеты Storm Shadow производятся на заводах MBDA и до сих пор остаются на вооружении в более чем 10 странах: ~Великобритании, Франции, Италии, Греции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Египте, Индии, Украине~.
Storm Shadow на Украине и их опасность для России.
В 2023 году Украина получила от Великобритании и Франции ракеты Storm Shadow. Поставки включали модернизированные версии с максимальной дальностью поражения до 560 километров. Однако передавались ракеты с условием, что ~Киев не будет использовать это оружие для ударов вглубь территории России~.
17 ноября 2024 года издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России, однако на следующий день публикацию удалили, а МИД Франции опроверг эту информацию. Тем не менее, 20 ноября The Times сообщила, что США не возражают против применения Storm Shadow для ударов вглубь России.
Владимир Орлов отметил, что Storm Shadow представляет серьезную угрозу для российских штабов, объектов управления и тыловой инфраструктуры. Ракета способна поражать даже сильно укрепленные цели благодаря встроенным алгоритмам полета. Эти алгоритмы учитывают рельеф, урбанизацию и ландшафт местности, которые предварительно загружаются в полетное задание. Такая навигационная система затрудняет перехват ракеты средствами ПВО, делая ее особенно опасным инструментом для точечных ударов.