Главные характеристики ракет Storm Shadow и история их применения

«Одна из особенностей Storm Shadow заключается в том, что она может корректировать свое полетное задание в зависимости от тех данных, которые к ней поступают, как во время полета, так и когда она подвешена под самолетом. Эти данные могут загружаться не только пилотом», — уточнил конструктор НПО «Двина».