Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Глебом Никитиным

Дмитрий Патрушев также добавил, что строительство очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» имеют важнейшее значение для комфортной жизни нижегородцев. «Нижегородцы по-настоящему беспокоятся за состояние окружающей среды. Мы уделяем особое внимание вопросу чистоты Волги и всех водных объектов, впадающих в нее. Все очистные сооружения, которые были построены по нацпроекту, уже привели к улучшению показателей», — рассказал Глеб Никитин. Кроме этого, во время рабочей встречи глава региона отметил значимость федеральной поддержки сельского хозяйства для развития Нижегородской области.