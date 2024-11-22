Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту и принял в гражданство 257 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.
Удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси 257 иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в стране, в их числе 15 детей и подростков.
Белорусское гражданство просили и приобрели люди, приехавшие в Беларусь из 16 государств. В их числе — Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Сирия, Палестина.
Кроме того, президент предоставил убежище в Беларуси польскому диссиденту и бывшему судье Томашу Шмидту, которого в своей стране преследуют по политическим мотивам.
Мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров сказал, как Москва и Минск будут добиваться справедливости (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного (здесь подробнее).