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Лукашенко предоставил убежище польскому экс-судье Шмидту и принял в гражданство 257 человек

Лукашенко дал убежище польскому судье Шмидту и принял в гражданство 257 человек.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указы о приеме в гражданство и предоставлении убежища, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Удовлетворены заявления о приеме в гражданство Беларуси 257 иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в стране, в их числе 15 детей и подростков.

Белорусское гражданство просили и приобрели люди, приехавшие в Беларусь из 16 государств. В их числе — Украина, Россия, Молдова, Казахстан, Армения, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Сирия, Палестина.

Кроме того, президент предоставил убежище в Беларуси польскому диссиденту и бывшему судье Томашу Шмидту, которого в своей стране преследуют по политическим мотивам.

Мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров сказал, как Москва и Минск будут добиваться справедливости (подробности здесь). А еще Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного (здесь подробнее).