Главные характеристики дальнобойных ракет ATACMS, как Украина применяла их против России

Американские дальнобойные ракеты ATACMS Украина получила еще в 2023 году и с тех пор неоднократно применяла их в ходе боевых действий. Однако в конце 2024-го США, по всей видимости, дали Киеву «зеленый свет» на использование этого оружия для ударов вглубь российской территории. Об особенностях и возможностях ATACMS — в материале «Газеты.Ru».