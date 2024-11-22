Путин в Кремле поздравил военных с успешным испытанием «Орешника»

«Испытания “Орешника” прошли успешно, я вас с этим поздравляю, испытания мы будем продолжать», — сказал президент на встрече.
Он поблагодарил разработчиков оружия и заявил, что результаты и скорость разработки «Орешника» «вызывают гордость и восхищение».
Путин подчеркнул, что будущее России во многом зависит от решения задач спецоперации, добавил он. Также он отметил, что работа над подобными «Орешнику» системами имеет жизненно важное значение для страны.
Владимир Путин заявил 21 ноября, что армия России применила ракету средней дальности «Орешник» при ударе по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Президент заявил, что удар стал ответом на атаку ВСУ с применением американских ракет ATACMS по Брянской области. Он также предупредил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.