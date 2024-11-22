Путин в Кремле поздравил военных с успешным испытанием «Орешника»

Владимир Путин заявил 21 ноября, что армия России применила ракету средней дальности «Орешник» при ударе по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Президент заявил, что удар стал ответом на атаку ВСУ с применением американских ракет ATACMS по Брянской области. Он также предупредил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против нее.