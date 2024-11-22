Путин заявил о решении о серийном производстве ракеты «Орешник»

«Будем считать, что решение по производству принято. Фактически оно организовано», — добавил президент.
Также проходят испытания «еще несколько систем». «Их тоже планируется производить серийно», — сказал Путин.
По его словам, система «Орешник» создана на базе новых разработок. «Она не является модернизацией старых советских систем, это результат работы, которая была проделана в условиях Новой России, создана на базе современных, новейших разработок», — добавил Путин.
Во время совещания президент также сообщил, что проведенные накануне испытания системы «Орешник» прошли успешно.
Накануне Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил об успешном испытании ракеты «Орешник». Она прошла в боевых условиях, добавил президент. Ракета нанесла «комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», говорил президент.
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