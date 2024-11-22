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Путин заявил о решении о серийном производстве ракеты «Орешник»

В России необходимо наладить серийное производство ракет «Орешник». Об этом на встрече с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил президент России Владимир Путин.

«Будем считать, что решение по производству принято. Фактически оно организовано», — добавил президент.

Также проходят испытания «еще несколько систем». «Их тоже планируется производить серийно», — сказал Путин.

По его словам, система «Орешник» создана на базе новых разработок. «Она не является модернизацией старых советских систем, это результат работы, которая была проделана в условиях Новой России, создана на базе современных, новейших разработок», — добавил Путин.

На совещании главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев на совещании с Путиным предложил принять комплекс «Орешник» на вооружение, президент России согласился.

Во время совещания президент также сообщил, что проведенные накануне испытания системы «Орешник» прошли успешно.

Накануне Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил об успешном испытании ракеты «Орешник». Она прошла в боевых условиях, добавил президент. Ракета нанесла «комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», говорил президент.

Материал дополняется.

Путин Владимир