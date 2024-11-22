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Последние зарубежные новости за 22 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 22 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

FAZ: ФРГ разработала секретный план по подготовке к войне с Россией

Германия разработала секретный «Оперативный план Германии» на случай войны с Россией, включающий охрану важных объектов и логистику для переброски войск НАТО на восток. В Минобороны ФРГ подтвердили его существование.

Defense One: защищаться от «Орешника» будет крайне сложно

21 ноября ВС РФ запустили баллистическую ракету «Орешник», названную западными чиновниками «экспериментальной». Запуск обеспокоил наблюдателей. По мнению собеседника издания, оружие, вероятно, оснащено боеголовкой с РГЧ ИН.

Economist: ордер МУС на арест Нетаньяху будет иметь серьезные последствия

Источник: Reuters

МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, обвиняемых в военных преступлениях в Газе. Обвинения стали потрясением, а решение суда — дипломатической катастрофой для Нетаньяху и, возможно, для самого суда.

СМИ: спрос американцев на «золотые визы» из-за Трампа взлетел на 400%

Спрос на «золотые визы» среди американцев вырос на 400% после выборов в США. Популярные направления для миграции — Европа, особенно Португалия и Мальта. Программы действуют в более 100 странах, с низкими требованиями в Греции, Италии и Испании.

NYT: в США и Европе предложили вернуть Украине ядерное оружие

Некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие. Обсуждаются гарантии безопасности для Киева. Как отмечает издание, такой вариант сложно претворить в жизнь и он грозит повлечь «серьезные последствия».