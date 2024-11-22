Медведев не исключил любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада

Напомним, накануне вечером, 21 ноября, Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и успешных испытаниях новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета была выпущена по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на удары по территории РФ снарядами ATACMS и Storm Shadow, поставленными США и Великобританией. В США после пуска «Орешника» заявили о нежелании конфликта с Россией. Данные ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5−3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды.