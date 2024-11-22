Politico узнало о рисках Пентагона из-за обвинений против нового министра

В Пентагоне опасаются последствий выдвинутых обвинений в изнасиловании против Питера Хегсета, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны, пишет Politico со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц.
Собеседники издания напомнили, что прежде Хегсет выражал недовольство привлечением женщин-военнослужащих к боевым действиям. Вместе с нынешними обвинениями это «может подать плохие сигналы вверх и вниз по цепочке командования», среди служащих женского пола уже распространены «глубокие страх и беспокойство», сказал один из чиновников Пентагона. «Я не могу представить, как любая жертва может не чувствовать себя уязвленной всеми этими новостями и все еще верить в систему», — оценил другой собеседник издания.
Игнорирование проблемы сексуального насилия, которое может начаться под руководством Хегсета, грозит снижением количества новобранцев и поставит под угрозу кадровый вопрос, пока США заняты помощью Украине и Израилю и готовятся к вероятной войне в Тихоокеанском регионе, опасаются опрошенные Politico должностные лица.
Если опасения воплотятся в жизнь, «мы не можем победить», ожидает Андреа Голдштейн, которая курировала политику ВМС США в сфере предотвращения сексуальных домогательств среди служащих.
Politico собрало комментарии на фоне разгорающегося скандала вокруг Хегсета. На этой неделе был опубликован полицейский отчет с подробностями обвинений против него.
Согласно документу, неназванная женщина рассказала следователям, что в 2017 году была в гостиничном номере Hyatt Regency Monterey вместе с Хегсетом. Он забрал ее телефон, заблокировал дверь номера, а когда та попыталась уйти — изнасиловал ее. Женщина пожаловалась, что выпила больше алкоголя, чем обычно и смутно помнит события того дня, в ее памяти осталось, что она часто говорила «нет».
Хегсет объяснил полиции, что не раз спрашивал женщину о согласии на секс и убедился, что та «не против происходящего». Запись с камер видеонаблюдения в отеле показывает, что Хегсет вместе с этой женщиной покинули бар, держась за руки и улыбаясь.
Свидетели давали противоречивые показания: один из них сообщил, что заявительница флиртовала с Хегсетом, второй сообщил, что когда Хегсет положил женщине на колено свою руку, та была против.
В полицейском отчете события того вечера описывались как «изнасилование: жертва не осознавала характер акта» и содержалась рекомендация передать дело в окружную прокуратуру округа Монтерей для рассмотрения. Полицейское управление города Монтерей подтвердило, что проверяло обвинения в адрес Хегсета. «Было выдвинуто обвинение, которое полностью проверили, и он был оправдан», — подчеркнула защита Хегсета.