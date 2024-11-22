Politico узнало о рисках Пентагона из-за обвинений против нового министра

Собеседники издания напомнили, что прежде Хегсет выражал недовольство привлечением женщин-военнослужащих к боевым действиям. Вместе с нынешними обвинениями это «может подать плохие сигналы вверх и вниз по цепочке командования», среди служащих женского пола уже распространены «глубокие страх и беспокойство», сказал один из чиновников Пентагона. «Я не могу представить, как любая жертва может не чувствовать себя уязвленной всеми этими новостями и все еще верить в систему», — оценил другой собеседник издания.