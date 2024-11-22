Медведев: сумасшедших в руководстве России нет

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
По его словам, использование ядерного оружия — «это крайний вариант». «Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — сказал Медведев, слова которого приводит телеканал.
При этом он подчеркнул, что в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия понижен с учетом возникших рисков. По его словам, страны НАТО полностью вовлечены в украинский конфликт, который может быть прекращен, если Североатлантический альянс перестанет раздувать пожар этой войны.