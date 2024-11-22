Медведев: сумасшедших в руководстве России нет

При этом он подчеркнул, что в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия понижен с учетом возникших рисков. По его словам, страны НАТО полностью вовлечены в украинский конфликт, который может быть прекращен, если Североатлантический альянс перестанет раздувать пожар этой войны.