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Медведев: сумасшедших в руководстве России нет

В РФ не хотят применения ядерного оружия, отметил зампред Совбеза РФ.

Источник: РИА "Новости"

ДУБАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, использование ядерного оружия — «это крайний вариант». «Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-либо произошло. Сумасшедших в руководстве России нет», — сказал Медведев, слова которого приводит телеканал.

При этом он подчеркнул, что в новой ядерной доктрине РФ порог применения такого оружия понижен с учетом возникших рисков. По его словам, страны НАТО полностью вовлечены в украинский конфликт, который может быть прекращен, если Североатлантический альянс перестанет раздувать пожар этой войны.

Медведев Дмитрий