Суд в Нью-Йорке решил бессрочно отложить вынесение приговора Трампу

Мёрчан должен был вынести приговор Трампу в июле, однако впоследствии было перенесено на 26 ноября. За две недели до этого, 12 ноября, судья планировал постановить, не противоречил ли процесс июльскому решению Верховного суда о наличии у Трампа частичного иммунитета за деяния, совершенные во время президентства, но решил для начала посовещаться с прокуратурой о том, как быть с делом в свете победы Дональда Трампа на выборах.