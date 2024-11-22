Суд в Нью-Йорке решил бессрочно отложить вынесение приговора Трампу

Судья Хуан Мёрчан постановил отложить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу «по делу Сторми Дэниэлс» на неопределенный срок, пока защита представляет свои аргументы. Прежде вынесение приговора было назначено на 26 ноября.
Мёрчан также разрешил юристам Трампа подать ходатайство о прекращении дела, попросив их представить все необходимые документы в срок до 2 декабря. У прокуратуры же будет неделя на то, чтобы дать на это ответ.
Решение судьи стало «решающей победой» Трампа, заявил представитель избранного президента Стивен Чунг.
19 ноября представители окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга направили Мёрчану письмо с просьбой рассмотреть вопрос о переносе даты вынесения приговора вместо того, чтобы закрыть дела, как того требовали адвокаты Трампа. Команда избранного президента США настаивала, что обвинительный приговор создаст «неконституционные препятствия для способности президента Трампа управлять страной».
Еще 30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью сокрыть выплаты порноактрисе Дэниэлс взамен молчания об их интимной связи в 2006 году. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет срока. Впрочем, маловероятно, что Трампа отправят в тюрьму, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. Судя по судебной практике, скорее Трампу грозит штраф, условный срок или максимум домашний арест.
Мёрчан должен был вынести приговор Трампу в июле, однако впоследствии было перенесено на 26 ноября. За две недели до этого, 12 ноября, судья планировал постановить, не противоречил ли процесс июльскому решению Верховного суда о наличии у Трампа частичного иммунитета за деяния, совершенные во время президентства, но решил для начала посовещаться с прокуратурой о том, как быть с делом в свете победы Дональда Трампа на выборах.
В отношении Трампа также возбуждены два дела по обвинениям в попытках вмешательства в президентские выборы 2020 года — одно на федеральном уровне и одно на уровне штата Джорджия, где команда Трампа добивалась от местных властей пересмотра итогов голосования. Спецпрокурор Джек Смит, инициировавший уголовное преследование Трампа, планирует уйти в отставку и, как ожидается, в ближайшее время добьется закрытия федерального дела из-за давней политики Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующего президента США.
В Джорджии команда избранного президента хочет добиться отстранения от дела окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис из-за вскрывшихся предыдущих романтических отношений с коллегой-прокурором, и тогда за дело навряд ли кто-то еще возьмется. В противном случае адвокаты Трампа воспользуются его президентским иммунитетом, и дело вернется на рассмотрение суда после того, как республиканец покинет Белый дом, пишет ABC News.
Ранее Трампу также предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства в связи с незаконным хранением секретных документов в его особняке во Флориде. В июле окружной судья Эйлин Кэннон закрыла дело.