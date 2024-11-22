Президент Грузии заявила, что недовольна действиями оппозиции

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов и заявляют, что откажутся от своих мандатов. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста, требуя повторных выборов.