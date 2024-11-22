Президент Грузии заявила, что недовольна действиями оппозиции

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недовольстве действиями оппозиции, протестующей против итогов парламентских выборов.
«Никто не доволен оппозицией — ни я, ни население, потому что оппозиция была подготовлена к другому. Мы знали план действий согласно хартии (план реформ на случай победы на выборах оппозиции — прим. ТАСС), какие законы следует принять, как мы должны были прийти к следующим выборам», — заявила Зурабишвили в интервью «Мтавари архи».
Как отметила президент, политические партии готовились к выборам, а не к уличным протестам. «Должно быть больше координации, это требование народа», — добавила она.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Барьер в 5% преодолели четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию». Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов и заявляют, что откажутся от своих мандатов. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста, требуя повторных выборов.
Также итоги голосования считает сфальсифицированными президент страны Саломе Зурабишвили, которая до выборов была инициатором «грузинской хартии» — единого плана оппозиции в случае ее совместной победы над «Грузинской мечтой». Ранее она обратилась с иском в Конституционный суд Грузии с требованием признать парламентские выборы неконституционными.