Армения и Азербайджан при достижении мира могут отказаться от исков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае достижения реального мира между Ереваном и Баку, стороны могли бы отказаться от взаимных исков в международных судебных инстанциях. В интервью общественному телевидению Армении он подчеркнул, что такой подход мог бы способствовать установлению стабильности и добрососедских отношений между двумя странами.
По словам Пашиняна, если стороны смогут заключить договор, который закрепит мирное сосуществование, то это позволит отказаться от подачи взаимных исков по ранее произошедшим событиям.
«Если мы видим, что реально достигаем мира, устанавливаем его, то можно пойти на подобную сделку», — отметил он, подчеркивая важность конструктивного диалога в двусторонних отношениях.
Премьер также уточнил, что такое решение не будет ограничивать будущее и не повлияет на возможные события, которые могут возникнуть. Это означает, что решение об отказе от исков касается только предшествующих конфликтов, оставляя пространство для разрешения новых вопросов, если они возникнут.
Ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян рассказали, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор. Страны смогут подписать договор, когда «все будет согласовано».