Армения и Азербайджан при достижении мира могут отказаться от исков

Премьер также уточнил, что такое решение не будет ограничивать будущее и не повлияет на возможные события, которые могут возникнуть. Это означает, что решение об отказе от исков касается только предшествующих конфликтов, оставляя пространство для разрешения новых вопросов, если они возникнут.