Кеннеди-младший и Мелания Трамп занялись питанием Трампа

Издание Page Six сообщает, что Роберт Кеннеди-младший и Мелания Трамп инициировали кампанию по улучшению рациона Дональда Трампа.
По данным источников, их усилия направлены на замену вредной пищи, включая биг-маки, более здоровыми продуктами, такими как постное мясо, овощи и салаты, чтобы повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие избранного президента.
Решение сосредоточиться на рационе возникло после того, как 70-летний Кеннеди ранее раскритиковал питание на борту президентского самолета, назвав его «настоящим ядом». Тем не менее, он сам оказался в центре внимания, позируя на борту самолета вместе с Дональдом Трампом и Илоном Маском за столом с биг-маками и колой. Этот момент вызвал вопросы среди наблюдателей, предположивших, что фотография могла быть задумана как шутка над Кеннеди, известным сторонником здорового питания и отказа от обработанных продуктов.
Источник отметил, что Кеннеди, вероятно, не употреблял фастфуд, так как он сторонник активного образа жизни и тщательно следит за своим питанием.
Напомним, американский политик Роберт Кеннеди-младший ведет отбор кандидатов на посты в сфере здравоохранения.