Кеннеди-младший и Мелания Трамп занялись питанием Трампа

Решение сосредоточиться на рационе возникло после того, как 70-летний Кеннеди ранее раскритиковал питание на борту президентского самолета, назвав его «настоящим ядом». Тем не менее, он сам оказался в центре внимания, позируя на борту самолета вместе с Дональдом Трампом и Илоном Маском за столом с биг-маками и колой. Этот момент вызвал вопросы среди наблюдателей, предположивших, что фотография могла быть задумана как шутка над Кеннеди, известным сторонником здорового питания и отказа от обработанных продуктов.