Захарова ждет от США и ЕС ответа на призыв Коттона ко вторжению в Нидерланды

Прокурор якобы в течение года приставал к молодой сотруднице МУС. Сначала он лично перевел ее в свой офис, затем во время командировки якобы просил полежать с ним в одной постели, ломился к ней в номер ночью, требовал поехать с ним в отпуск, прикасался к ней. При этом женщина решила не подавать заявление, а в МУС порекомендовали Хану больше не приближаться к ней.