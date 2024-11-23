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Песков: для восстановления новых регионов проводится титаническая работа

Украинские военные, отступая, очень часто обстреливают и разрушают свою собственную инфраструктуру.

Источник: Аргументы и факты

Для восстановления новых регионов проводится масштабная работа, охватывающая одновременно десятки тысяч объектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, за реализацию программы отвечает вице-премьер Марат Хуснуллин. В рамках восстановительных мероприятий ремонтируются дороги, восстанавливаются дома и другие объекты инфраструктуры, поврежденные в результате боевых действий.

Песков также отметил, что украинские военные, отступая, нередко наносят удары по собственной инфраструктуре, усугубляя разрушения.

Все работы выполняются в рамках специально разработанной программы, включающей систему кураторства регионами. Песков подчеркнул, что подход к этим задачам остается максимально ответственным, и выполняется колоссальный объем усилий для приведения территорий в порядок.

Между тем в ДНР досрочно выполнили план восстановления транспортной инфраструктуры.