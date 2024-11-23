На Украине мужчина не смог откупиться от ТЦК и залил их слезоточивым газом

Мужчина в Хмельницкой области пытался дать взятку в размере 200 долларов сотрудникам территориального центра комплектования (аналог российского военкомата) и полицейским, а после отказа залил их слезоточивым газом и сбежал. Об этом сообщил региональный ТЦК в социальных сетях.