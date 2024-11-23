Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что между Саудовской Аравией и Россией выстроились «отличные и дружеские» отношения. Он отметил, что сотрудничество между странами в области энергетики играет важную роль в стабилизации мировых энергетических рынков.
Медведев отметил, что Россия и Саудовская Аравия активно взаимодействуют с целью поддержания стабильности на нефтяном рынке, а это, в свою очередь, способствует укреплению их двусторонних связей и экономического сотрудничества. Такой подход позволяет странам работать над общими интересами и минимизировать негативные последствия колебаний цен на энергоносители.
Он добавил, что положительные отношения между Москвой и Эр-Риядом являются примером взаимовыгодного партнерства, которое продолжает развиваться на фоне текущих мировых экономических вызовов, и это сотрудничество, по его мнению, будет только укрепляться в будущем.
Ранее сообщалось, что по инициативе Саудовской Аравии состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и Наследным принцем, председателем Совета министров Королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.