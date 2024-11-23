Медведев назвал отношения России и Саудовской Аравии хорошими

Медведев отметил, что Россия и Саудовская Аравия активно взаимодействуют с целью поддержания стабильности на нефтяном рынке, а это, в свою очередь, способствует укреплению их двусторонних связей и экономического сотрудничества. Такой подход позволяет странам работать над общими интересами и минимизировать негативные последствия колебаний цен на энергоносители.