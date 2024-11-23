Медведев заявил, что РФ не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

Москва не признает легитимность Международного уголовного суда, который выпустил ордера на арест израильских премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта. Об этом в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.