Медведев заявил, что РФ не признает решение МУС по Нетаньяху и Галланту

Москва не признает легитимность Международного уголовного суда, который выпустил ордера на арест израильских премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта. Об этом в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», — сказал он.
Ранее в канцелярии британского премьера Кира Стармера заявляли, что если Нетаньяху посетит Великобританию, то он будет арестован.
До этого представитель управления ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщал, что члены МУС должны выполнить ордер на арест, который суд выдал премьеру Израиля.
21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.