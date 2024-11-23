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В Белом доме испугались усиления сотрудничества между Россией и Китаем

Мира Рэпп-Хупер повторила озвученный Вашингтоном тезис о том, что на российской территории сегодня якобы присутствуют «тысячи северокорейских военных».

Источник: Аргументы и факты

США считают, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей станет значительным вызовом для американской администрации в ближайшие годы.

Об этом заявила в пятницу Мира Рэпп-Хупер, спецпомощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома, во время дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Она также повторила утверждение, которое ранее неоднократно озвучивалось Вашингтоном, о присутствии на территории России «тысяч северокорейских военных». По мнению американской стороны, Россия в обмен на это передает Северной Корее высокотехнологичное оборудование.

Между тем представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о необходимости диалога между США, Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерного конфликта.