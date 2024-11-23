В Белом доме испугались усиления сотрудничества между Россией и Китаем

США считают, что углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей станет значительным вызовом для американской администрации в ближайшие годы.
Об этом заявила в пятницу Мира Рэпп-Хупер, спецпомощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома, во время дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Она также повторила утверждение, которое ранее неоднократно озвучивалось Вашингтоном, о присутствии на территории России «тысяч северокорейских военных». По мнению американской стороны, Россия в обмен на это передает Северной Корее высокотехнологичное оборудование.
Между тем представитель Стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил о необходимости диалога между США, Россией, Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерного конфликта.