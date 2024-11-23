В Белом доме испугались усиления сотрудничества между Россией и Китаем

Об этом заявила в пятницу Мира Рэпп-Хупер, спецпомощник президента США и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома, во время дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне.