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Медведев: РФ поддерживает решения ООН по палестино-израильскому конфликту

Россия считает необходимым соблюдать резолюции ООН, которые касаются этого вопроса.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил поддержку российской стороной решений ООН, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил в интервью Al Arabiya.

Медведев отметил, что Россия считает необходимым соблюдать резолюции ООН, которые касаются этого вопроса, и настаивает на необходимости диалога между сторонами конфликта для поиска устойчивого и справедливого решения.

Ранее Медведев заявил, что Москва не признает легитимность Международного уголовного суда, который выпустил ордера на арест израильских премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главы министерства обороны Йоава Галанта.

До этого представитель управления ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщал, что члены МУС должны выполнить ордер на арест, который суд выдал премьеру Израиля.