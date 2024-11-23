Пашинян сообщил о продвижениях в переговорах между Арменией и Азербайджаном

«В переговорах с Азербайджаном есть некоторые положительные сдвиги, и мы не хотим исходить из того, что Азербайджан, поднимая вопрос изменения Конституции Армении, пытается переговоры завести в тупик», — рассказал он в интервью Общественной телекомпании Армении.
Пашинян уточнил, что Армения делает всё возможное для подписания мирного соглашения до конца 2024 года.
Он отметил, что Армения готова отказаться от международных исков против Азербайджана на взаимном принципе, при условии, если государства подпишут мирное соглашение. Пашинян также добавил, что Армения сделала Азербайджану предложение об отмене действий гражданской миссии Евросоюза (ЕС) на участках, которые будут делимитированы.
Помимо этого, общества двух государств, по словам премьер-министра, должны признать страны в рамках границ СССР и начать аккуратное развитие взаимоотношений, в том числе налаживание экономических связей.
«Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать, что Советский Азербайджан по своей территории — это независимый Азербайджан, а Советская Армения — это независимая Армения. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей. Очень осторожно», — сказал Пашинян.
Как указал премьер-министр Армении, эти осторожные процессы впоследствии будут нарастать, и у стран Южного Кавказа могут появиться общие интересы. В этом, по мнению Пашиняна, заключается суть стратегической сделки, которую он ранее предложил Баку.
Ранее, 24 октября, Пашинян предложил Баку подписать мирный договор с Арменией. Он уточнил, что проект также включает согласие проводить политику невмешательства во внутренние дела друг друга и установление дипломатических отношений.
До этого, 23 ноября, стало известно, что национальное собрание Армении ратифицировало положения по делимитации границы с Азербайджаном в первом чтении. За принятие проекта проголосовали 67 депутатов. Он предполагает, что споры между республиками будут решаться не военным путем или силовым инструментарием, а на специальной площадке.
30 августа Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Позднее политолог Артур Атаев заявил «Известиям», что мирное соглашение между странами не гарантирует полного прекращения военных действий в будущем, документ лишь на время стабилизирует ситуацию.
Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении всё еще периодически происходят вооруженные столкновения.