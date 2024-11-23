Пашинян сообщил о продвижениях в переговорах между Арменией и Азербайджаном

«Армения и Азербайджан должны не только де-юре, но и де-факто, на социально-психологическом и всех уровнях признать, что Советский Азербайджан по своей территории — это независимый Азербайджан, а Советская Армения — это независимая Армения. Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей. Очень осторожно», — сказал Пашинян.