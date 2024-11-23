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Пашинян призвал Баку и Ереван осторожно налаживать экономические связи

Премьер отметил, что осторожные процессы впоследствии будут нарастать.

Источник: Аргументы и факты

Армения и Азербайджан должны начать осторожно налаживать экономические связи. Об этом в интервью общественному телевидению страны заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Он отметил, что Ереван и Баку также должны признать территориальную целостность друг друга в бывших советских границах.

«Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей. Очень осторожно», — сказал Пашинян.

Премьер также добавил, что эти осторожные процессы впоследствии будут нарастать, и у трех стран Южного Кавказа могут появиться общие интересы.

Ранее Пашинян заявлял, что в случае достижения реального мира между Ереваном и Баку, стороны могли бы отказаться от взаимных исков в международных судебных инстанциях. Он подчеркивал, что такой подход мог бы способствовать установлению стабильности и добрососедских отношений между двумя государствами.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр Армении Никол Пашинян рассказывали, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор.