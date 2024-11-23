Пашинян призвал Баку и Ереван осторожно налаживать экономические связи

Ранее Пашинян заявлял, что в случае достижения реального мира между Ереваном и Баку, стороны могли бы отказаться от взаимных исков в международных судебных инстанциях. Он подчеркивал, что такой подход мог бы способствовать установлению стабильности и добрососедских отношений между двумя государствами.