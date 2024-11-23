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МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

МВД России с 23 ноября начинает лишать статуса гражданина России лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие нормы закреплены в указе президента России по вопросам гражданства.

Отмечается, что положения указа не распространяются на тех, кто приобрёл российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от неё на момент получения гражданства.

Ранее российский МИД предупредил получивших гражданство России с 1 сентября 2017 года о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу.

Также в Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина России с 14 лет.