МВД начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги

Соответствующие нормы закреплены в указе президента России по вопросам гражданства.
Отмечается, что положения указа не распространяются на тех, кто приобрёл российское гражданство до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от неё на момент получения гражданства.
Ранее российский МИД предупредил получивших гражданство России с 1 сентября 2017 года о необходимости в кратчайшие сроки принять присягу.
Также в Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина России с 14 лет.