Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022—2023 годах не был принят на заседании организации из-за отсутствия упоминания о погибших российских журналистах, сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Это событие стало прецедентом, поскольку впервые сессия Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации завершилась без согласования доклада.
Аляутдинов отметил, что обсуждение данного документа выявило серьезные проблемы, касающиеся работы ЮНЕСКО. Ряд стран, преимущественно из глобального юга, выразили недовольство тем, что официальная информация о погибших журналистах была проигнорирована.
«Замалчивание этой информации и ее неиспользование нарушает принципы международной организации», — подчеркнул он.
Постпред также указал на наличие двойных стандартов в реакции ЮНЕСКО на притеснения журналистов, особенно в отношении российских журналистов. Он отметил, что генеральный директор Азуле не выполняет свои обязательства, согласно которым она должна осуждать убийства журналистов вне зависимости от их национальной принадлежности. На это обратили внимание не только Россия, но и другие страны, включая Ливан, Филиппины, Индонезию, Колумбию и Палестину.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило недовольство действиями Секретариата ЮНЕСКО, указывая на политизацию организации и применение «двойных стандартов». Москва призвала ЮНЕСКО более активно отстаивать принципы нейтралитета.