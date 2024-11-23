Доклад ЮНЕСКО без упоминания погибших российских журналистов не приняли

Постпред также указал на наличие двойных стандартов в реакции ЮНЕСКО на притеснения журналистов, особенно в отношении российских журналистов. Он отметил, что генеральный директор Азуле не выполняет свои обязательства, согласно которым она должна осуждать убийства журналистов вне зависимости от их национальной принадлежности. На это обратили внимание не только Россия, но и другие страны, включая Ливан, Филиппины, Индонезию, Колумбию и Палестину.