Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение о том, что использование термина «Западная Армения» может вызывать раздражение у соседей республики, в частности у Турции. Об этом он заявил в интервью общественному телевидению страны.
Он провел аналогию с тем, как армяне воспринимают использование термина «Западный Азербайджан», который применяется в Азербайджане для обозначения территорий современной Армении. Пашинян подчеркнул, что оба термина вызывают сходные негативные реакции и в этом контексте призвал к более осторожному подходу в словоупотреблении.
Пашинян признал, что его высказывания могут привести к обвинениям в предательстве, однако он считает своей обязанностью объяснять людям причинно-следственные связи и необходимость вести диалог.
«Но я нахожусь в ситуации, при которой обязан говорить с людьми и показывать причинно-следственные связи. Если я этого не сделаю, значит, я сознательно веду страну к потере государственности», — сказал он.
Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан должны начать осторожно налаживать экономические связи. Он отметил, что Ереван и Баку также должны признать территориальную целостность друг друга в бывших советских границах.