Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей

Он провел аналогию с тем, как армяне воспринимают использование термина «Западный Азербайджан», который применяется в Азербайджане для обозначения территорий современной Армении. Пашинян подчеркнул, что оба термина вызывают сходные негативные реакции и в этом контексте призвал к более осторожному подходу в словоупотреблении.