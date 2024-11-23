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Назначен первый заместитель руководителя Судебной администрации

Распоряжением председателя Верховного Суда Шакир Шаяхметов назначен первым заместителем руководителя Судебной администрации, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его кандидатура согласована Администрацией Президента РК.

Ш. Шаяхметов родился в 1977 году. Окончил Шымкентский колледж энергетики и бизнеса по специальности «Программирование для электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем» и Академию Министерства внутренних дел РК по специальности «Юриспруденция».

Прошел научную стажировку в Кембриджском Университете по программе «Болашак». Кандидат юридических наук, доцент.

Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, Институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С. Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

С 2023 года — заведующий отделом международных связей СА.