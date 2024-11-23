Назначен первый заместитель руководителя Судебной администрации

Ш. Шаяхметов родился в 1977 году. Окончил Шымкентский колледж энергетики и бизнеса по специальности «Программирование для электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем» и Академию Министерства внутренних дел РК по специальности «Юриспруденция».