Орбан провел еще один телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова обсудил по телефону ситуацию с избранным президентом США Дональдом Трампом, которого считает потенциальным ключом к урегулированию конфликта на Украине.
Орбан сообщил о телефонном разговоре на своей странице в соцсети Х* (ранее Twitter), отметив, что беседа состоялась после его встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште, где обсуждались шаги для вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.
Подробности разговора с Трампом Орбан не раскрыл.
5 ноября политики уже говорили вскоре после победы Трампа на выборах. Орбан, открыто поддерживавший республиканского кандидата, неоднократно заявлял о своей уверенности, что возвращение Трампа в Белый дом поспособствует прекращению военных действий на Украине.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США привела к завершению изоляции Венгрии.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.