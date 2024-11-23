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Орбан провел еще один телефонный разговор с Трампом

Подробности разговора с Трампом Орбан не раскрыл.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова обсудил по телефону ситуацию с избранным президентом США Дональдом Трампом, которого считает потенциальным ключом к урегулированию конфликта на Украине.

Орбан сообщил о телефонном разговоре на своей странице в соцсети Х* (ранее Twitter), отметив, что беседа состоялась после его встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште, где обсуждались шаги для вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Подробности разговора с Трампом Орбан не раскрыл.

5 ноября политики уже говорили вскоре после победы Трампа на выборах. Орбан, открыто поддерживавший республиканского кандидата, неоднократно заявлял о своей уверенности, что возвращение Трампа в Белый дом поспособствует прекращению военных действий на Украине.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США привела к завершению изоляции Венгрии.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.