Орбан провел еще один телефонный разговор с Трампом

Орбан сообщил о телефонном разговоре на своей странице в соцсети Х* (ранее Twitter), отметив, что беседа состоялась после его встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште, где обсуждались шаги для вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.