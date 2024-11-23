Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 2025 года

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года. Это заявление было сделано по итогам его визита в Венгрию, где он провел переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Чолаку отметил, что активная поддержка Венгрии, которая на данный момент является председателем Совета Европейского Союза, сыграет ключевую роль в этом процессе. Он заявил, что решение о присоединении Румынии к Шенгенскому пространству, включая сухопутные границы, будет принято в Брюсселе 12 декабря на основе документа, подготовленного венгерским председательством.
В свою очередь Виктор Орбан подтвердил, что Румыния уже длительное время соответствует всем необходимым критериям для вступления в Шенгенскую зону и что все преграды на этом пути будут устранены.
Ранее группа из 70 депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за того, что Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, в том числе РФ и Белоруссии.