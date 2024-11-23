Политолог Караганов допустил удары по базам США «при крайней необходимости»

«Смысл как раз в том, чтобы не допустить ядерной войны… Потому что погибнут невинные люди, дети. Если европейские правительства обезумили, то дети-то точно в этом не виноваты. А мы все-таки православные люди, наследники Достоевского», — добавил Караганов.