Премьер Молдавии обвинил Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские власти ищут возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч работающих там трудовых мигрантов из страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала Exclusiv TV.