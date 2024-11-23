Премьер Молдавии обвинил Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что молдавские власти ищут возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч работающих там трудовых мигрантов из страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала Exclusiv TV.
Он отметил, что соответствующие денежные переводы прекратились не из-за запрета молдавского правительства, а из-за того, что компании попали под санкции США и Запада.
«Правительство, наоборот, ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот», — сказал Речан.
Ранее бывшая глава Гагаузии Ирина Влах заявляла, что восстановление отношений между Молдавией и Россией невозможно, пока у власти в республике находится президент Майя Санду.
До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что молдавские власти придумали сценарий очередного антироссийского скандала для одобрения со стороны кураторов на Западе.